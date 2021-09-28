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    19:55, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В столице в ДТП пострадали пять автомашин

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В столице в ДТП пострадали пять автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    27 сентября текущего года около 05 часов 35 минут 22-летний водитель, управляя автомашиной марки «BMW», следуя по ул. Конституции, напротив дома 18/1, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на припаркованную автомашину марки «Renault», далее по инерции автомашины «Hyundai», «Volkswagen» и «Toyota» получили механические повреждения.

    В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту в отношении водителя «BMW» составлен административный протокол по статье 610 ч. 1.

    Департамент полиции просит водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.


    Теги:
    МВД РК ДТП Транспорт Астана Правоохранительные органы
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