НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В столице в ДТП пострадали пять автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

27 сентября текущего года около 05 часов 35 минут 22-летний водитель, управляя автомашиной марки «BMW», следуя по ул. Конституции, напротив дома 18/1, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на припаркованную автомашину марки «Renault», далее по инерции автомашины «Hyundai», «Volkswagen» и «Toyota» получили механические повреждения.

В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту в отношении водителя «BMW» составлен административный протокол по статье 610 ч. 1.

Департамент полиции просит водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.