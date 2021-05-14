В столице увеличится количество улиц с полосой Bus Lane

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 15 дорогах города Нур-Султана планируется ввести специальные полосы Bus Lane. Их общая протяженность составит 42,3 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В 2021-2022 годах полоса «Bus Lane» для общественного транспорта будет запущена на участках улиц А. Байтурсынова, Ж. Нажимеденова, К. Мухамедханова, Туркестан, проспектов Женис, Абылай-хана, Кабанбай батыра, Туран, Б. Момышулы, Тәуелсіздік (часть 3), Ұлы Дала, Мәңгілік Ел, Р. Кошкарбаева.

Цель проекта Bus Lane - создание условий для комфортного проезда пассажиров и придание приоритетности движению общественного транспорта.

Кроме того, право проезда по специальной полосе предоставляется экстренным службам (скорая помощь, пожарная служба). Проект Bus Lane был представлен в столице 26 июля 2015 года. Тогда он охватил два участка - проспект Б. Момышулы от проспекта Абылай-хана до улицы Сарайшык и проспект Богенбай батыра на участке от улицы Валиханова до улицы Сарыарка. Протяженность первого участка составляла 2,84 км, второго участка – 2,15 км.

На сегодняшний день город Нур-Султан имеет 21 автобусную линию протяженностью 51 километр.

Количество уникальных пользователей общественного транспорта превышает 550 тысяч (46% населения столицы). Ежедневно совершается 500 000 поездок на общественном транспорте.

«Эффективность курсирования маршрутно-транспортных средств на участках Bus Lane достигает 25%, и сокращает время проезда на 12,5 минут. К примеру, при движении автобуса по специально выделенной полосе протяженностью 15 километров, время проезда составляет 37,5 минут, без Bus Lane – 50. Расширение выделенных полос даст положительный эффект в развитии общественного транспорта в будущем, а именно в дополнительном сокращении времени проезда автобусов на 14%.

Кроме того, в перспективе это сократит дефицит автобусов за счет оптимального перераспределения графиков на более чем 160 единиц. В общей сложности, с учетом увеличения, Bus Lane охватит 23% маршрутной сети. Из списка внедряемых участков необходимо выделить проспект Кабанбай-батыра, как важнейшую транспортную артерию для пригородных и городских маршрутов. Здесь ежедневно передвигаются 7 пригородных и 8 городских маршрутов. А это 192 автобуса», - сказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

Главой государства было дано поручение грамотно выстроить транспортный поток внутри городов, рассмотреть возможность передвижения водителей транспорта по полосам для общественного транспорта вне часы пик и в выходные дни. В связи с поручением ТОО «City Transportation Systems» было принято решение провести анализ маршрутной сети и внедрить данную инициативу по проспекту Абылай-хана. В ходе внедрения пилотного проекта рассчитывается всесторонняя эффективность.

Также акиматом города Нур-Султана принято решение снять разделительную полосу по улице Туркестан и ввести ее в сторону центра города. Это поможет обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта и не превратить правый край дороги в парковку.