В столице увеличилось число возгораний сухой травы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице увеличилось число возгораний сухой травы. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Куанар Базарбаев, передает корреспондент МИА «Каинформ».

«С наступлением пожароопасного периода зафиксировано 306 случаев горения сухой растительности, что в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года, когда произошло 206 загораний», - сказал Куанар Базарбаев.

Было отмечено, что общая площадь возгораний составила 113 252 м2, что в 4 раза больше прошлого года (27 085 м2).

Основными причинами загораний сухой растительности являются неосторожное обращение с огнем, курение (брошенный окурок) и нарушение правил пожарной безопасности при содержании территории населенных пунктов, дачных и садоводческих товариществ.

В ходе профилактических мероприятий за отчетный период выявлен 31 факт отжига мусора и сухой растительности жителями столицы, ответственность за которую предусмотрена ст. 336 КРК об АП.

«Хотелось бы обратить внимание населения, что с 1 июля текущего года внесены поправки в Административный кодекс, где по ст. 336 мера взыскания в виде предупреждения исключена, теперь для физлиц штраф – 20 МРП, должностных лиц – 50 МРП, малого бизнеса – 200 МРП, среднего бизнеса - 300 МРП, крупного бизнеса – 500 МРП», - пояснил Куанар Базарбаев.

Спикер добавил, что вместе с тем, ежедневные объезды территории столицы показали, что загоранию сухостоя способствует несвоевременный скос сухостоя и камыша, что приводят к плачевным последствиям.

К примеру, 2 мая текущего года в результате горения сухой травы в районе «Гарант Авто Сити» произошло распространение огня на жилой дом, 2 легковые машины. Причиной пожара послужил отжиг изоляции проводов гражданами, которые, не справившись с распространением огня, покинули место горения (возбуждено уголовное дело по ст. 204 ч. 2 УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества», дело расследуется).

«Таким образом, своевременная уборка и скос сухостоя, проведение опашки в дачных обществах и производственных объектах минимизируют риск как распространения пожара, так и его возникновения», - резюмировал Куанар Базарбаев.