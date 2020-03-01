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В столице увеличили количество машин инватакси

1 Марта 2020 18:23
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В столице увеличили количество машин инватакси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице увеличили количество машин инватакси и подарили кресло-коляски детям с ограниченными возможностями. За счет спонсорских средств приобретено 10 спецмашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

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«Кайрат Советаевич Боранбаев является одним из ведущих меценатов нашей страны. Он помогает создавать условия для людей с ограниченными возможностями, изъявил желание приобрести машины инватакси и передать городской администрации. Данные машины оборудованы и адаптированы по последним мировым стандартам», - сказал вице-президент КУА «Алмалы» Бахыт Сапаров.

Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил присутствующих с днем благодарности и отметил, какие меры принимаются для поддержки людей с особыми потребностями.


«Символично, что сегодня в такой светлый праздник мы получили дополнительное количество спецмашин, поздравляю всех с праздником - Днем благодарности, который утвердил наш Елбасы. Руководство страны уделяет особое внимание созданию мер поддержки для людей с особыми потребностями. На встречах горожане поднимали вопрос касательно передвижения, выражаем благодарность за оказанную поддержку Кайрату Советаевичу, представителям НПО и другим меценатам. За последнее время количество инватакси мы увеличили более чем в два раза, с 22 до 46 спецмашин. Надеемся, что дополнительное количество инватакси – ощутимая поддержка для людей с ограниченными возможностями. Будем и дальше поддерживать, и принимать необходимые меры», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В столице проживают 27 тыс. людей с особыми потребностями, 5,5 тысяч - дети. В городе построят два реабилитационных центра, сейчас ведется строительство конно-спортивного комплекса для занятий иппотерапией, на базе городской больницы совместно с Фондом Первого президента откроется реабилитационный центр. Кроме того, на первых этажах новых ЖК открывают соцобъекты, такие как мини-центры для детей, реабилитационные центры, поликлиники.


Для занятия спортом людям с ограниченными возможностями в столице предоставлены два современных спортивных комплекса вместе с квалифицированным персоналом: Паралимпийский тренировочный центр и ледовая арена «Тарлан».



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Ключевые слова: Нур-Султан, Благотворительность, Акимат,
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