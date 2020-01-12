В столице установили ящики для вопросов акимам районов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице пройдут традиционные отчетные встречи акимов районов с горожанами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Жители Нур-Султана могут направить свои вопросы и обращения к городским властям в письменном виде. Для удобства астанчан в оживленных точках города установлены специальные урны.

Отчетные встречи акима района «Есиль» с горожанами состоятся с 29 января по 4 февраля (всего запланировано 5 встреч), акима района «Алматы» – с 3 по 7 февраля (5 встреч), акима района «Сарыарка» – с 27 января по 3 февраля (6 встреч), акима района «Байконур» – с 27 по 31 января (5 встреч). Мероприятия пройдут в формате «вопрос-ответ».

Телефоны «горячей линии» акиматов районов: 1) район «Алматы» – 36-39-19, контактное лицо – руководитель организационно-контрольного отдела Бауыржан Капанов; 2) район «Есиль» – 57-73-83, контактное лицо – руководитель организационно-контрольного отдела Олжабек Бейсов; 3) район «Сарыарка» – 55-66-03, контактное лицо – руководитель организационно-контрольного отдела Ерболат Исаков; 4) район «Байконур» – 55-74-91, контактное лицо – руководитель сводно-аналитического отдела Азат Баужанов.

Также жители города могут оставить предложения в ящиках для заявлений, которые расположены во всех 4 районах.

Местонахождение ящиков для жителей Есильского района – ТРЦ «MEGA Silk Way», ТРЦ «Керуен», акимат Есильского района, ЦОН.

Жители района «Сарыарка» могут оставить обращения в здании Казпочты, в торговом доме «Sine Tempore», в ЦОНе, городских поликлиниках №4,10, в торговом центре «Рахмет» по улице Тлендиева, 15, в магазине «Рахат» по улице Герцена, 84, в магазине «Шик» по улице Бабатайулы, 6/1, в торговом доме «Коктал-2».

Астанчане, проживающие в Алматинском районе, оставить заявления и предложения могут в ЦОНах, городских поликлиниках №6, №7, №11, в торговом центре «Рахмет» по улице Б. Момышулы, в торговом центре «Евразия», ТРЦ «Аружан», зданиях аппарата акима района «Алматы» жилых массивов «Железнодорожный», «Промышленный» и «Интернациональный».

Адреса ящиков для обращений населения в районе «Байконур» – торговый дом «Столичный», ЦОН, торговый дом «Астыкжан», центральный рынок, здание акимата района.

