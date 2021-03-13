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    19:55, 12 Март 2021 | GMT +6

    В столице усилят работу мониторинговых групп

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сообщила об усилении работы мониторинговых групп, а также увеличении показателя заражения COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Будет усилена работа мониторинговых групп: как в выходные, праздничные, так и в другие дни. Владельцы объектов должны понимать всю серьезность коронавируса. Мы продлили время работы, следовательно, настоятельно требуем не нарушать временной график работы и соблюдать на местах все санитарные нормы. Нерадивые предприниматели будут привлечены к ответственности. Все меры принимаются ради здоровья горожан», - сказала Сархат Бейсенова.

    По ее информации, за последние сутки в городе зарегистрировано 112 случаев заражения КВИ, выявлено 110 очагов.

    С начала года в столице CОVІD-19 заболело 7 603 человек, в том числе 3 763 - в январе, 2 811 - в феврале и 1 029 - в марте. Также наблюдается незначительный рост удельного веса заболевших лиц по контакту с больными с 45% в феврале до 49% в марте, что подтверждает несоблюдение мер профилактики контактными лицами в домашних очагах», - прокомментировала главный санврач столицы.

    Между тем, в городе насчитывается 912 домашних очагов, где под медицинским наблюдением находятся 2 500 контактных лиц.

    «На сегодняшний день в городе Нур-Султане в пилотном проекте «Ashyq» участвуют 36 объектов предпринимательства. Этот проект позволяет распознавать статус-COVID посетителя при входе на объекты, участвующие в пилотном проекте «Ashyq» и направлен только на выявление людей, которые нарушают режим домашней самоизоляции», - добавила спикер.


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