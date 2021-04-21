В столице усилили мониторинг по несанкционированному вывозу мусора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима столицы Нурлан Солтамбеков провел встречу с представителями дорожно-строительных компаний, пользователями и собственниками земельных участков. Темой обсуждения стали несанкционированные свалки и соблюдение саннорм, правил благоустройства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Национальный космический центр предоставил доступ к серверу, где в онлайн-режиме участникам встречи продемонстрированы локации и объем несанкционированных свалок.

Природоохранная полиция вручила владельцам и пользователям земельных участков, выгружающих мусор в неустановленных местах, предписания об устранении нарушений. Строительные организации также обяжут своими силами вывозить мусор на экополигон.

Стоит отметить, что по городу вывозом строительного мусора занимаются порядка 100 клининговых компаний, которые за прошлый год заключили договоры на вывоз 98 тысяч тонн, из которых на экополигон завезено только 11 тысяч тонн. Из этого следует, что разница в 87 тысяч тонн находится на окраинах города.

Акиматом совместно с iKomek усилен мониторинг пользователей земельных участков, систематически нарушающих санитарные нормы, инициированы процессы изъятия земель. Параллельно начата разработка изменений в экологический кодекс и правила благоустройства города.

Вместе с тем, в целях предотвращения образования несанкционированных свалок управлением охраны окружающей среды и природопользования акимата столицы совместно с департаментом экологии по городу Нур-Султану, местной полицейской службой департамента полиции г. Нур-Султан, ТОО «Эко полигон Астаны» и ТОО «Клин сити» проводятся рейдовые проверки и мониторинг строительных объектов на предмет соблюдения правил и исполнения договорных обязательств по вывозу строительного мусора на экополигон.

За февраль и март 2021 года за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечен более 150 субъект малого и среднего бизнеса, 29 строительных организаций и 31 подрядная организация. В том числе за выгруз мусора в неустановленном месте 10 водителей грузового автотранспорта были оштрафованы.