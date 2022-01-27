В столице уменьшилось количество краж – полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как ужесточается ответственность за кражу? Какая динамика отмечается в регистрации и совершении преступлений, связанных с кражами? Об этом рассказал начальник отдела управления криминогенной полиции столичного департамента полиции Диас Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается краж из квартир, в основном кража совершается в летний, весенний период, когда на улице жарко, люди оставляют окна открытыми, двери не закрывают. Проходя мимо, преступникам не сложно просунуть руку и забрать все, что лежит на коридоре: в основном сумочки, кошельки. С 2020 года разряд краж с проникновением и совершенным неоднократно из разряда средней степени тяжести на законодательном уровне были переведены на разряд тяжкой категории. Данные преступления на этапе досудебного расследования не могут быть прекращены за примирением сторон. Поэтому дело доходит до суда, где преступник получает свой срок, несет должное наказание», - пояснил Диас Кадыров.

По его словам, в столице наблюдается снижение краж с автомашин с незаконным проникновением от 10 до 15 %.

«Наблюдается ежегодная положительная динамика в регистрации и совершении преступлений, в частности, говорим про кражи. Если в 2017 году удельный вес краж в общей уголовной преступности составлял около 55-60 %, сейчас на протяжении полутора лет этот показатель составляет 30-35 %», - добавил он.