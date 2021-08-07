В столице улицу Гоголя частично перекрыли на время ремонта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Н. Гоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Ремонтные работы по улице Гоголя проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В этой связи с 7 по 25 августа текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Құрманғазы до ул. Игілік.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
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