В столице улицу Гоголя частично перекрыли на время ремонта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Н. Гоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Ремонтные работы по улице Гоголя проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В этой связи с 7 по 25 августа текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Құрманғазы до ул. Игілік.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.



