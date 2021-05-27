В столице участились случаи возникновения инсектной аллергии у детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время столичные врачи отмечают, что участились случаи обращения в стационары детей с инсектной аллергией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

По словам медработников Многопрофильной городской детской больницы №1, к инсектной аллергии относят аллергические реакции, возникающие вследствие реакции организма к антигенам насекомых.

«Антигены это частички тел насекомого, личинки, яд, слюна, фекалии и другие компоненты инсектного происхождения. Происходит это при укусе, вдыхании частиц покрова жалящих насекомых, употреблении пищевых ингредиентов, например меда, и лекарственных средств, в частности прополиса, являющихся продуктом жизнедеятельности жалящих насекомых», - проинформировал врач-иммунолог, аллерголог больницы Нурлан Утельбаев.

Врач отметил, что аллергические реакции на яд подразделяются на местные и системные. По его словам, легкие местные реакции (наиболее частые) сопровождаются болью в области укуса жалящего насекомого, преходящей эритемой и местным небольшим отеком.

«Реакции купируются обычно в течение нескольких часов. Большая местная аллергическая реакция – отек в месте ужаления более 10 см – развивается спустя минуты или часы (10–15 часов) после ужаления и сохраняется свыше 24 часов», - добавил врач.

Только за последний месяц в МГДБ №1 с инсектной аллергией за медицинской помощью обратилось около 15 детей различного возраста.

Быстро распространяющиеся гиперемия и отек, сопровождаются мучительным зудом, сохраняются в течение 5-6 дней и постепенно исчезают спустя 8–12 дней. Нередко большие местные реакции на конечностях сопровождаются отеком лимфоузлов, лимфангиитом, лихорадкой, ознобом, повышением температуры, утверждает специалист.

«Инфицирование укуса у детей крайне редко из-за бактериостатического действия яда. Отек в полости рта и горла – опасный прогностический признак. Может возникнуть отек гортани. При системной реакции к симптомам, характерным для легкой, присоединяются еще два или более, такие как ангионевротический отек, сдавление в груди, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, головокружение», - отметил специалист.

Самым опасным осложнением является анафилактический шок: падение артериального давления, коллапс, потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание, дефекация, цианоз.

Врачи рекомендуют на место укуса и вокруг него приложить что-нибудь холодное, и обратиться за медицинской помощью.