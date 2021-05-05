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    15:58, 05 Май 2021 | GMT +6

    В столице участились пожары - ДЧС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на территории столицы зарегистрировано 300 пожаров. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан Сабит Битаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года на территории столицы зарегистрировано 300 пожаров. По сравнению с прошлым годом у нас идет увеличение на 37%. В прошлом году (за аналогичный период) было зарегистрировано 190 пожаров», - сказал Сабит Битаев.

    Было отмечено, что основными причинами пожаров на сегодняшний день являются: нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – 163 случая, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования – 67 случаев, неосторожное обращение с огнем – 29 случаев, нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ - 5 случаев.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Происшествия
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