В столице участились пожары - ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на территории столицы зарегистрировано 300 пожаров. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан Сабит Битаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года на территории столицы зарегистрировано 300 пожаров. По сравнению с прошлым годом у нас идет увеличение на 37%. В прошлом году (за аналогичный период) было зарегистрировано 190 пожаров», - сказал Сабит Битаев.

Было отмечено, что основными причинами пожаров на сегодняшний день являются: нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – 163 случая, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования – 67 случаев, неосторожное обращение с огнем – 29 случаев, нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ - 5 случаев.