В столице Турции прошла конференция, посвященная юбилею независимого Казахстана

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана в Анкаре провели конференцию на тему: «Движение Алаш на пути к Независимости», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Научную конференцию организовали Казахское культурное общество «Көк Ту» и мэрия района Етимесгут в символичном месте Анкары в парке-музее «История Тюрков».

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав известных университетов Турции, ученые из Казахстана, общественные и государственные деятели, а также студенты, магистранты и докторанты двух стран.

С докладами выступили профессор Университета искусств имени Мимара Синана Абдулвахап Кара, профессор университета Хаджи Байрам Гульжанат Курмангалиева, профессор Университета Памуккале Нергис Бирай и докторант университета Хаджи Байрам Ельдос Токтарбай.

В ходе конференции спикеры рассказали о пережитом страдании казахов на пути к Независимости, хронологии истории тех лет. Обсудили особый вклад движения «Алаш» в становлении казахской государственности.

Турецкая профессура поведала присутствующим о гражданской зрелости и высоком потенциале казахской политической элиты того времени, которая была способна решать судьбоносные вопросы будущего своего народа.

В своей речи историческими фактами о деятельности движения «Алаш» и их лидерах поделился профессор Университета искусств имени Мимара Синана, историк Абдулвахап Кара.

Он рассказал, что первоочередными задачами лидеров движения были всеобщее избирательное право, демократические свободы и равноправие языков. Участники движения «Алаш» были высокообразованными людьми. Многие из них получили образование в зарубежных учебных заведениях. Казахская интеллигенция – это результат развития казахского общества ХIX века. Роль отстаивать национальные интересы взяли на себя такие великие личности движения «Алаш», как А. Букейханов, М. Дулатов, А. Байтурсынов, М. Шокай, С.Сейфуллин и многие другие. За что потом перенесли на себе жестокий гнет власти того времени. В качестве примера профессор Абдулвахап Кара привел историю жизни М. Шокая.

«Одним из таких людей был выдающийся лидер Туркестанской автономии Мустафа Шокай. Как известно, он был вынужден эмигрировать в Париж, откуда продолжил деятельность по отстаиванию интересов казахского народа. Новая власть большевиков остро реагировала на его публичную деятельность в Европе и пыталась дискредитировать, обвиняя в связях с фашистами и создании «Туркестанского легиона». Хотя все мы знаем, что он не имел никакого отношения к фашистскому режиму. М. Шокай является для всех примером любви к Родине и своему народу, он носитель высших патриотических чувств и образец мужества», - добавил историк.