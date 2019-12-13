В столице торжественно открылся новый спортивный центр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось открытие нового спортивного центра «ASPAN», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В канун празднования Дня независимости мы торжественно открываем спортивный центр. Это огромная поддержка для спорта. Спортивный центр соответствует всем международным стандартам, теперь дети могут заниматься спортом и укреплять свои физические навыки. Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев уделяет огромное внимание развитию массового спорта. Мы воспитываем будущих спортсменов, которые будут прославлять нашу страну за рубежом», - поздравил с открытием спортцентра «ASPAN» аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

В строительстве спортивного центра спонсорскую поддержку оказало РГП «Казаэронавигация».

В свою очередь, генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Азат Бектуров также поздравил всех жителей с открытием спортивного комплекса и пожелал юным спортсменам хорошей физической подготовки и побед.

Теперь воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы №7 будут заниматься в новом спортивном центре.

«В этом пригородном районе проживают около 10 тыс. людей. Это хорошая поддержка компании «Казаэронавигация» для развития юношеского спорта. Дети будут тренироваться бесплатно. Спортивный комплекс рассчитан на 800 человек, также здесь будут проводиться городские соревнования», - сказал руководитель специализированной детско-юношеской спортивной школы №7 Азамат Имашев.

Для юных спортсменов созданы все условия, а тренироваться они могут в различных секциях по таэквондо, карате, дзюдо, самбо, казакша курес и другим.

«Я занимаюсь таэквондо уже год. Мы всей семьей любим этот вид спорта. Я не раз принимала участие в областных, республиканских, международных соревнованиях. Я побывала в столице ОАЭ в Абу-Даби и на соревновании заняла третье место. Думаю, что этот вид спорта мне хорошо подходит», - поделилась своим опытом юная таэквондистка Мария Тю.

На торжественном открытии спортивного центра состоялась церемония награждения победителей соревнования «Kids athletics» на приз акима города. Победители получили награды, медали из рук акима Нур-Султана Алтая Кульгинова и других приглашенных гостей.