РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:27, 29 Январь 2021 | GMT +6

    В столице таксист ограбил женщину

    None
    None
    НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ - В полицию обратилась жительница столицы. В ночное время суток водитель такси путем рывка открыто похитил ее сотовый телефон стоимостью 72 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    В ходе следствия сотрудники полиции установили, что потерпевшая остановила на улице такси. Договорившись о цене, женщина села в машину и направилась по названному адресу. Через некоторое время водитель такси изменил маршрут и остановился в незнакомом дворе. Испугавшись, женщина выбежала из машины, но водитель успел вырвать из ее рук телефон и уехал.

    Установленный и задержанный полицейскими водитель дал признательные показания. 35-летний житель столицы ранее уже был судим за грабеж. Похищенный телефон он успел сбыть с рук.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

    Сотрудниками полиции телефон изъят и возвращен владелице.

    Департамент полиции Нур-Султана рекомендует отдавать предпочтение проверенным таксопаркам.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!