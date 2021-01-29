В столице таксист ограбил женщину

НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ - В полицию обратилась жительница столицы. В ночное время суток водитель такси путем рывка открыто похитил ее сотовый телефон стоимостью 72 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В ходе следствия сотрудники полиции установили, что потерпевшая остановила на улице такси. Договорившись о цене, женщина села в машину и направилась по названному адресу. Через некоторое время водитель такси изменил маршрут и остановился в незнакомом дворе. Испугавшись, женщина выбежала из машины, но водитель успел вырвать из ее рук телефон и уехал.

Установленный и задержанный полицейскими водитель дал признательные показания. 35-летний житель столицы ранее уже был судим за грабеж. Похищенный телефон он успел сбыть с рук.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Сотрудниками полиции телефон изъят и возвращен владелице.

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует отдавать предпочтение проверенным таксопаркам.