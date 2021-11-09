В столице стражи порядка проверяют семейных дебоширов через видеозвонок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года судом установлено 38 особых требований в отношении семейных дебоширов. Об этом на брифинге сообщил и.о начальника УП района «Есиль» ДП города Нур-Султана Марат Абиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание полицейскими уделяется своевременному выявлению и пресечению фактов бытового насилия. Подучетные и склонные к совершению правонарушений лица проверяются дистанционно – через видеозвонок. То есть у участкового есть возможность оперативно осуществлять контроль за такими лицами, визуально наблюдать ситуацию в доме, при разговоре оценивать состояние человека, получать ответы на необходимые вопросы», - сказал Марат Абиров.

Стражи порядка добавили, что это лишь один из способов проверки, участковые для выяснения реальной ситуации регулярно посещают семьи, находящиеся в зоне риска.

Ранее сообщалось, сколько вызовов в полицию поступило по категории «семейный скандал» по столичному району «Есиль».

Было отмечено, что столичные полицейские для решения таких вопросов взаимодействуют с председателями КСК, ОСИ, обслуживающими компаниями жилых комплексов.

«С начала года по району «Есиль» на канал «102» поступило около 2000 вызовов по категории «семейный скандал», из них по 847 фактам в отношении семейных дебоширов вынесены защитные предписания, за заведомо ложный вызов специальных служб привлечены к ответственности 87 правонарушителей, за нарушения тишины по статье 437 КРКобАП привлечено 445 правонарушителей», - сказал Марат Абиров.