В столице стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице запланирован целый ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан. Одним из первых значимых мероприятий в этом списке стала научно-практическая конференция «Елбасы және ел мұраты: тұрақтылық, жасампаздық, сабақтастық», которая прошла в стенах Евразийского национального университета им. Л.Гумилева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Научно-практическая конференция организована акиматом столицы и Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева.

С поздравительным словом на открытии конференции выступил заместитель акима столицы Бахтияр Макен. Он подчеркнул, что День Первого Президента Республики Казахстан – праздник, который отмечается в стране, как дань уважения заслугам Нурсултана Назарбаева - основоположника казахстанской государственности.





«С именем Елбасы навсегда связаны главные исторические вехи современного Казахстана. Так сложилось, что именно в декабре произошли события, изменившие ход истории: был подписан Закон «О государственной независимости Республики Казахстан», а также принято решение о переносе главного города страны. В этом году наша столица обрела новое имя – Нур-Султан. И это глубоко символично, ведь главный город страны неразрывно связан с деятельностью Первого Президента», - сказал Б.Макен.





Он также напомнил, что перенос столицы является одной из знаковых инициатив Елбасы.

«Сегодня в Нур-Султане проживает свыше 1,1 млн. человек, из них 63% составляет молодежь до 35 лет. По сравнению с 1998 годом, численность жителей столицы увеличилась более чем в 3 раза (300 тыс. человек в 1998 году). Благодаря мудрой политике Елбасы удалось достичь не только значительных экономических результатов. Сегодня в городе сконцентрировано мощное интеллектуальное ядро, столица является эпицентром инновационного развития республики, примером обновления и успешного внедрения новых идей», - отметил заместитель акима, пожелав участникам конференции успехов и плодотворной работы.

На конференции с вступительным словом также выступил ректор Евразийского национального университета им.Л.Гумилева Ерлан Сыдыков. Он особо подчеркнул важность проводимого мероприятия именно в вузе, основанном Нурсултаном Назарбаевым.





На площадке научно-практической конференции представители государственных структур, общественные деятели, ученые, депутаты городского маслихата и Парламента Республики Казахстан обсудили политический и творческий путь Елбасы, а также роль и будущее молодежи страны.

Кроме того, обладатели именной стипендии Президента РК в свободном формате рассуждали о политической и интеллектуальной преемственности в Казахстане.











