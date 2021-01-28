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    19:51, 27 Январь 2021 | GMT +6

    В столице стартовали отчетные встречи акимов районов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отчетные встречи районных акимов столицы пройдут в онлайн формате с 27 января по 5 февраля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    У горожан будет возможность ознакомиться с проделанной работой исполнительных органов, внести свои предложения по развитию города и улучшению работы городских служб.

    В связи с пандемией коронавируса, встречи пройдут в онлайн-формате. Желающие принять участие и задать вопрос акиму своего района или акиму города, должны пройти регистрацию и следовать дальнейшим инструкциям на сайте nur-sultan-online.kz.

    Встречи будут транслироваться на официальных аккаунтах акимата Нур-Султана на YouTube и Facebook, а также официальном сайте.

    10 февраля в 10:00 состоится итоговая встреча с акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым. Встреча также будет транслироваться на официальных аккаунтах акимата столицы в YouTube и Facebook, официальном сайте.


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