В столице стартовала операция «Пиротехника»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции г.Нур-Султан совместно с органами гражданской защиты ДЧС с 17 декабря 2019 года по 3 января 2020 года на территории города организовано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника-2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

Основной целью мероприятия является изъятие из оборота не сертифицированной пиротехнической продукции, а также выявление и пресечение фактов незаконной продажи и нарушений правил хранения.

Департамент полиции г.Нур-Султан напоминает: продажа пиротехнических изделий вне контейнеров и лицами, не имеющими соответствующую лицензию и разрешение на хранение пиротехнических изделий с открытых прилавок, автомашин, палаток, с рук и в переходах категорически запрещена.

При выявлении подобных фактов данные лица будут привлекаться по ст. 196 КРКоАП (незаконная торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан) (штраф - 25 МРП).