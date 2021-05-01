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В столице стартовал XVII сезон трудового отряда «Жасыл Ел»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Мая 2021, 19:48
В столице стартовал XVII сезон трудового отряда «Жасыл Ел»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Управления молодежной политики города Нур-Султан начался XVII сезон трудового отряда «Жасыл Ел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Согласно квоте на 2017, 2018, 2019 годы трудоустроено 975 человек. Учитывая потребности и интересы этого проекта среди молодежи, с 2020 года квота на следующие 3 года увеличена до 1 200 человек. Охват молодежи экипировкой увеличен с 600 до 1 200 человек.

В частности, к участию в проекте привлекаются дети из малообеспеченных семей и безработная молодежь. К примеру, в прошлом году трудоустроен 731 ребенок из малообеспеченных семей.

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Ранее размер пособия молодежи составлял 35 394 тенге, в этом году планируется увеличить размер пособия на 10 МРП, что составит 64 тысячи тенге.

Молодые люди в возрасте 14-29 лет работают в проекте в 3-х категориях:

1. Дети 14-17 лет из малообеспеченных семей;

2. Студенты университетов и колледжей в возрасте 17-22 лет;

3. Безработные граждане в возрасте 18-29 лет.

Рабочий график следующий:

Поскольку молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет являются несовершеннолетними, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан они трудятся не более 4 часов в день. Дети работают в парках столицы, благоустраивают дворы своих школ, убирают школьные территории.

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Молодежь 17-22 лет вместе с компанией «Астана ЗеленСтрой» вносит свой вклад в благоустройство городских парков.

Взрослая молодежь работает по 8 часов в день по рабочему графику. Они могут работать в строительных компаниях помощниками специалистов, разнорабочими.

Если молодые люди будут получать зарплату с места работы, то проект «Жасыл Ел» вручит дополнительную премию в размере 35 тысяч тенге. Кроме того, будет предоставлена специальная экипировка отечественного производства - бейсболка, белая футболка, спортивная одежда.

У каждого бойца есть договор, при котором необходимо соблюдать требования безопасности.

Из-за карантина условия работы немного изменились. В целях соблюдения санитарных норм и безопасности молодым людям не разрешено кучковаться на одном месте, они будут работать на расстоянии, и все будут носить маски и перчатки.

В настоящее время молодежь работает по четырем направлениям: 1 - городские парки, 2 - строительные площадки, 3 - «Зеленый пояс», в рамках 4-го направления несовершеннолетние 14-16 лет дополнительно задействованы в благоустройстве и уборке образовательных учреждений города.

В прошлом году в рамках проекта «Жасыл ел» в столице трудоустроено более 1 200 молодых людей. 960 из них работали в социальных учреждениях, общеобразовательных школах, парках, а оставшиеся 240 молодых людей участвовали в озеленении столичного «Зеленого пояса», созданного по инициативе Елбасы. Заработная плата сотрудников составила 90 тысяч тенге от ТОО «Астана Орманы» и 35 тысяч тенге от проекта «Жасыл ел».


Астана   Экология   Акимат   Занятость   Молодежь  
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