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В столице стартовал турнир по волейболу среди представителей СМИ

Автор:  
Серик Сабеков
15 Мая 2021, 14:41
В столице стартовал турнир по волейболу среди представителей СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице начался первый сезон турнира по волейболу среди представителей СМИ «БАҚ лигасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот сезон посвящен памяти мэтра казахстанской телевизионной журналистики Нуртлеу Имангалиулы.

Организаторами соревнований выступили РТРК «Qazaqstan», Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева и Федерация волейбола Казахстана.

«Конечно, Евразийский университет всегда поддерживает такие полезные начинания. Плюс турнир посвящен памяти известного тележурналиста Нуртлеу Имангалиулы, который всегда выступал за здоровый образ жизни. Очень важно, чтобы и наша молодежь всегда была в форме. В свое время Нуртлеу ага в качестве тележурналиста поднял очень многие проблемные вопросы, реализовал множество телепроектов. Это должно стать для сегодняшней молодежи большой мотивацией. Человек всегда может реализовать то, что задумал. Мы с ним в свое время общались, было когда и спорили по некоторым вопросам, он человек, который всегда думал о своем народе, о молодежи. Мы всегда должны чтить память таких людей», - сказал проректор ЕНУ имени Л. Гумилева Дихан Камзабекулы.

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