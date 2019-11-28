В столице стартовал международный турнир по рукопашному бою на Кубок Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан во Дворце единоборств «Жекпе-жек Сарайы» проходит V международный турнир по рукопашному и армейскому рукопашному бою на кубок Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

«Мастерство владения приемами рукопашного и армейского рукопашного боя покажут 409 спортсменов из 65 команд, представляющих Армению, Беларусь, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан.

Уровень соревнований далеко не любительский. На предстоящий турнир заявлены чемпионы Азии, Европы и мира. Хороших бойцов заявлено достаточно много. Данный турнир является квалификационным, за первое место присваивается спортивное звание «Мастер спорта«», - рассказал начальник Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК Айталап Кургамбаев.





Турнир организован Министерством обороны Республики Казахстан, при содействии Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Всеказахстанской Ассоциации рукопашного боя. В этом году общий призовой фонд турнира составляет 8 млн. тенге.

«До армии я занимался кикбоксингом, в рядах Вооруженных сил продолжил заниматься спортом и перешел в рукопашный бой. Поскольку прохожу службу в Семее, представляю РгК «Восток». Уже есть некоторые успехи, выигрывал чемпионат ВС РК, здесь также планирую бороться за медали», — поведал после своей первой победы мастер спорта по рукопашному бою Архат Баяхметов.





Напомним, что начало церемонии открытия и финальных боев состоится во Дворце единоборств «Жекпе-жек Сарайы» (пр. Кабанбай Батыра, 43) в 14.30 часов 30 ноября 2019 года.