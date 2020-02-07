В столице стартовал IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице стартовал IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020, передает МИА «Казинформ».

Ежегодно форум собирает лучших экспертов в области казахскоязычных медиа, журналистов, блогеров и влогеров, главных редакторов веб-сайтов для обмена профессиональным опытом, обучения у местных и зарубежных спикеров, неформального общения.

В этом году в рамках форума планируется обсуждение таких вопросов, как монетизация казахскоязычного онлайн-контента, развитие медиарынка Казахстана, а также проведение мастер-классов и тренингов ведущих медиаэкспертов.

Инициатором и идейным вдохновителем форума является Посольство США в Республике Казахстан, организатор – Казахстанский пресс-клуб.

К участию в мероприятии приглашены представители онлайн СМИ, блогеры, влогеры и медиаэксперты.



