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В столице стартовал IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020

7 Февраля 2020 09:40
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В столице стартовал IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице стартовал IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020, передает МИА «Казинформ».

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Ежегодно форум собирает лучших экспертов в области казахскоязычных медиа, журналистов, блогеров и влогеров, главных редакторов веб-сайтов для обмена профессиональным опытом, обучения у местных и зарубежных спикеров, неформального общения.

В этом году в рамках форума планируется обсуждение таких вопросов, как монетизация казахскоязычного онлайн-контента, развитие медиарынка Казахстана, а также проведение мастер-классов и тренингов ведущих медиаэкспертов.

Инициатором и идейным вдохновителем форума является Посольство США в Республике Казахстан, организатор – Казахстанский пресс-клуб.

К участию в мероприятии приглашены представители онлайн СМИ, блогеры, влогеры и медиаэксперты.



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Ключевые слова: СМИ,
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