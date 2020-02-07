В столице стартовал IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице стартовал IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020, передает МИА «Казинформ».
Ежегодно форум собирает лучших экспертов в области казахскоязычных медиа, журналистов, блогеров и влогеров, главных редакторов веб-сайтов для обмена профессиональным опытом, обучения у местных и зарубежных спикеров, неформального общения.
В этом году в рамках форума планируется обсуждение таких вопросов, как монетизация казахскоязычного онлайн-контента, развитие медиарынка Казахстана, а также проведение мастер-классов и тренингов ведущих медиаэкспертов.
Инициатором и идейным вдохновителем форума является Посольство США в Республике Казахстан, организатор – Казахстанский пресс-клуб.
К участию в мероприятии приглашены представители онлайн СМИ, блогеры, влогеры и медиаэксперты.
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