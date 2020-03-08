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вчера 23:19
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вчера 21:44
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вчера 18:10
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В столице США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения коронавирусом был официально подтвержден в столице США – Вашингтоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.
Число смертей от коронавируса в США возросло до 19, и почти все летальные исходы были зафиксированы в штате Вашингтон.
Два человека умерли во Флориде, один - в Калифорнии и еще 16 - в штате Вашингтон, также по всей стране были зарегистрированы сотни случаев заражения новым вирусом.
CNN передает, что один из участников ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей в конце февраля в штате Мэриленд, оказался инфицирован коронавирусом.
Следует отметить, что в конференции принимали участие Президент Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс и другие представители Белого дома. Организаторы конференции поспешили заявить, что инфицированный не вступал в контакт с первыми лицами страны.
NBC New York сообщает, что губернатор штата Нью- Йорк Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение в штате после того, как количество случаев заражения в нем почти удвоилось за выходные.
Медэксперты США подчеркивают, что состояние большинства заразившихся считается удовлетворительным и риск заражения среди населения других штатов невелик.
И все же несколько школ и колледжей в штате закрыли свои двери. Были отменены массовые мероприятия, чтобы предотвратить распространений COVID-19.
По данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире инфицировано более 100 000 человек, и эксперты в области здравоохранения продолжают призывать людей применять профилактические меры, такие как обычное мытье рук, во избежание появления у них COVID-19.
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