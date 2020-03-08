В столице США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения коронавирусом был официально подтвержден в столице США – Вашингтоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Число смертей от коронавируса в США возросло до 19, и почти все летальные исходы были зафиксированы в штате Вашингтон.

Два человека умерли во Флориде, один - в Калифорнии и еще 16 - в штате Вашингтон, также по всей стране были зарегистрированы сотни случаев заражения новым вирусом.

CNN передает, что один из участников ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей в конце февраля в штате Мэриленд, оказался инфицирован коронавирусом.

Следует отметить, что в конференции принимали участие Президент Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс и другие представители Белого дома. Организаторы конференции поспешили заявить, что инфицированный не вступал в контакт с первыми лицами страны.

NBC New York сообщает, что губернатор штата Нью- Йорк Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение в штате после того, как количество случаев заражения в нем почти удвоилось за выходные.

Медэксперты США подчеркивают, что состояние большинства заразившихся считается удовлетворительным и риск заражения среди населения других штатов невелик.

И все же несколько школ и колледжей в штате закрыли свои двери. Были отменены массовые мероприятия, чтобы предотвратить распространений COVID-19.

По данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире инфицировано более 100 000 человек, и эксперты в области здравоохранения продолжают призывать людей применять профилактические меры, такие как обычное мытье рук, во избежание появления у них COVID-19.