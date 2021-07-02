В столице создан профсоюз работников строительной отрасли «Үміт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице создан локальный профсоюз работников строительной отрасли «Үміт». Об этом на брифинге сообщил председатель Профсоюзного центра города Нур-Султан Толеген Кунадилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профцентром оказана помощь в создании локального профсоюза работников строительной отрасли «Үміт», - сказал Толеген Кунадилов.

Было отмечено, что с требованиями повышения заработной платы выступили крановщики, работники, выполняющие монолитные работы, по укладке кирпича, газоблоков. Профцентром города Нур-Султан незамедлительно был налажен контакт с активистами и проведены переговоры по урегулированию спорной ситуации.

Ранее он заявил, что в Казахстане в период пандемии увеличилось количество социально-трудовых споров. Было отмечено, что в первом полугодии текущего года в столице произошло 12 социально-трудовых споров. События, связанные с пандемией и неблагоприятной экономической ситуацией оказали существенное влияние на формирование нестабильной социально-трудовой ситуации: обострилась проблема невыплаты заработной платы, участились нарушения условий труда.



