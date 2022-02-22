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В столице сотрудники Музыкального театра юного зрителя прошли ревакцинацию

22 Февраля 2022 17:56
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В столице сотрудники Музыкального театра юного зрителя прошли ревакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Музыкального театра юного зрителя акимата города Нур-Султан посетили городскую поликлинику № 2, где получили третий компонент прививки от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Единственный способ защититься от опасной эпидемии - ревакцинация. Поэтому деятели искусства, отмечая важность третьего этапа иммунизации, своим примером призвали граждан ревакцинироваться.

«Сегодня мы проходим ревакцинацию. Я получил прививку VeroCell. Поскольку мы являемся Музыкальным театром юного зрителя, мы проходим ревакцинацию для безопасности наших зрителей, чтобы наша работа не подвергалась опасности», - сказал заведующий труппой театра Алтынбек Амакулов.

В настоящее время привиты более 20 артистов театра. Завтра еще около 20 сотрудников пройдут ревакцинацию.

«Мы выезжаем на гастроли за рубеж, ходим на концерты. Поэтому мы получили прививку VeroCell для нашей же безопасности и для того, чтобы не навредить другим. Сейчас мы находимся под наблюдением врачей в зале ожидания. Никаких негативных последствий не наблюдалось, все хорошо», - сказал актер театра Дидар Толегенов.

В соответствии с эпидемиологическими требованиями, для безопасности зрителей и здоровья творческих сотрудников, работающих на сцене, а также в целях обеспечения безопасного нахождения в общественных местах, артисты прошли ревакцинацию, получив третью прививку против КВИ.

Стоит отметить, что только вакцинация позволит сберечь здоровье и остановить распространение опасного вируса.





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#Нур-Султан   #Культура   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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