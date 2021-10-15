В столице состоялся VII Конгресс социологов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной академической библиотеке прошло заседание VII Конгресса социологов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Принимавший участие в его работе Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что за 30 лет Независимости в казахстанском обществе произошла качественная трансформация: реформы способствовали парадигмальным социальным изменениям, кардинально изменилась структура общества. И в этот период социологические исследования сопровождали все ключевые общественно-политические, социально-экономические, культурно-гуманитарные преобразования в нашей стране.

« Интенсивные политические и социально-экономические преобразования привели к трансформации системы ценностей. И, безусловно, важнейшей ценностью, вокруг которой консолидируется казахстанское общество, является Независимость страны. Все эти изменения в нашем обществе являются предметом исследования общественных наук ,п режде всего, социологии. Мы можем с полным основанием сказать, что социологи внесли важный вклад в развитие Казахстана «, - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что на нынешнем этапе в Казахстане продолжаются системные преобразования, идет большая работа по обеспечению открытости, конкурентности и эффективности политической системы. В рамках Концепции «Слышащего государства» создаются правовые условия для вовлечения общественности в обсуждение важных государственных решений.

« В сентябрьском Послании народу Казахстана Президент страны подчеркнул значимость независимых социологических исследований. Глава государства отметил, что важным элементом оценки деятельности акимов должны стать независимые социологические опросы. Они должны давать картину реального отношения населения к качеству работы власти «, - напомнил спикер Сената.

По его словам, сегодня повышается потребность в независимом, объективном и качественном социологическом сопровождении государственной политики, однако в этой сфере сохраняется немало проблем.

« В последние годы в стране проводилось множество соцопросов, на которые выделялись немалые средства. Однако нередко высказываются нарекания к качеству исследований. Имеются вопросы и к государственным органам, выступающим заказчиками исследований. Критерии отбора организаций, привлекаемых к проведению таких исследований, недостаточно учитывают профессиональные требования «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Для решения обозначенных проблем одно из приоритетных значений имеет вопрос подготовки кадров, а также соответствие профессионального уровня социологов к новым реалиям. По словам Спикера Сената, актуальной также представляется модернизация инструментария исследований, в том числе за счёт широкого использования цифровых технологий и анализа Big Data.

« Сенат Парламента Казахстана готов оказать всестороннюю поддержку отечественной социологической науке, прежде всего, в плане законодательного обеспечения.Сенат поддерживает проекты, направленные на развитие экспертного сообщества. У нас есть площадка Клуба молодых экспертов при Сенате. Кроме того, мы поддержали инициированный Клубом новый общественный проект – Школу аналитики. Ее цель – помочь молодым специалистам, работающим на государственной службе и в академической среде, в формировании аналитических навыков «, - подчеркнул председатель Сената.

Маулен Ашимбаев пригласил все заинтересованные стороны к реализации названных инициатив.

Делегатами VII-ого Конгресса социологов Казахстана стали также первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев , Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике, президент Ассоциации социологов Казахстана Марат Тажин , авторитетные представители научно-академических и экспертно-аналитических организаций и сообществ, общественных объединений политологов, философов, историков, религиоведов, Международной Тюркской академии, ученые из ближнего и дальнего зарубежья: России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Ливана, ОАЭ.

Накануне Конгресса на базе Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева Ассоциация социологов Казахстана провела Форум молодых социологов «Независимый Казахстан в исследованиях молодых ученых», в рамках которого для молодых ученых известные казахстанские социологипровели мастер классы. Также в рамках Форума молодых социологов прошел круглый стол «Компетенции исследователей-социологов для новых вызовов.