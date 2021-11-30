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В столице состоялся первый Республиканский форум юных патриотов «Егемен ел ертеңі - жас сарбаз»

30 Ноября 2021 13:29
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В столице состоялся первый Республиканский форум юных патриотов «Егемен ел ертеңі - жас сарбаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялся первый Республиканский форум юных патриотов «Егемен ел ертеңі - жас сарбаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главная цель проведения форума – совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2021» в онлайн-формате.

В ходе мероприятия молодые патриоты нашей страны продемонстрировали свои навыки и достижения в различных сферах. Одним из таких стал уроженец Алматинской области, один из лидеров молодежного движения «Жас сарбаз», неоднократный призер республиканских соревнований по боксу и дзюдо, акробат Али Досман.

«Я с пяти лет начал участвовать в международных соревнованиях и представляю нашу страну на мировом уровне. Я тоже, как и наши чемпионы, мечтаю на международных аренах прославлять нашу страну и поднимать ввысь наш флаг», - сказал Али Досман и продемонстрировал свои спортивные навыки.

По итогам сбора «Айбын» и проведённой работе по военно-патриотическому воспитанию за 2021 год победителям был вручен переходящий кубок «Патриоттар мекені».

В мероприятии приняли участие представители центральных государственных органов, воспитанники Республиканского детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» со всех регионов страны и другие высокие гости.


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#Нур-Султан   #Патриотизм   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Серик Сабеков

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