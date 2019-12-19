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В столице состоялось награждение юбилейной медалью «25 лет маслихатам РК»

19 Декабря 2019 13:28
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В столице состоялось награждение юбилейной медалью «25 лет маслихатам РК»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате столицы юбилейными медалями «25 лет маслихатам РК», благодарственными письмами Президента РК, председателя Сената Парламента РК и АНК награждены ветераны-депутаты разных созывов и депутаты маслихатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

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«Сейчас VI созыв депутатов. За VI созывов 347 сессий обсуждено свыше 2400 вопросов. Это все вопросы, которые затрагивали интересы жителей. Если мы говорим про качество жизни, то в 1998 году продолжительность жизни была 65 лет, сейчас 76. Это конкретный результат, пример того, как улучшается качество жизни. Если 10 лет назад в городе проживало 605 тысяч человек, то сейчас 1 миллион 200 тысяч, в два раза выросло количество жителей. Соответственно растет нагрузка на соцобъекты, над решением которых нам нужно работать сообща. Поздравляю вас с 25-летием образования маслихатов. Вы выполняете большую и ответственную работу», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Вместе с тем, на повестке рассмотрены вопросы социально-экономического развития города, социальной сферы, долевого строительства, образования и медицины. Также развитие жилых массивов, дорожной инфраструктуры, газификации и т.д.





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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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