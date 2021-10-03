НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялись соревнования по дуатлону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В открытии состязаний принял участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов

«Я хочу выразить благодарность спортсменам любителям и собравшимся поддержать их болельщикам за то, что, несмотря на такую погоду, они собрались здесь», - сказал он.

По словам организаторов, эти состязания завершают сезон соревнований по триатлону под открытым небом.

«В сегодняшних соревнования по дуатлону принимает участие 150 человек. Они разделены на группы по возрасту: от 18 до 29, от 30 до 39, от 40 до 49 и свыше 50-ти лет. Женщины и мужчины раздельно соревнуются. Согласно правилам в дуатлоне сначала предусмотрен бег на 5 км, после езда на велосипеде на 20 км и в конце опять бег на 2,5 км. Можно сказать, что эти состязания завершают сезон триатлона под открытым небом. В соревнованиях принимают участие спортсмены-любители», - сообщил секретарь Федерации триатлона города Нур-Султана Арман Баженов.

Всем победителям соревнований были вручены медали, спортивная экипировка и снаряжение.