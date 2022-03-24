В столице состоялась презентация книги Еркинбая Акимкулова о Шамши Калдаякове

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась торжественная презентация новой книги писателя Еркинбая Акимкулова «Шәмші Қалдаяқов – ән патшасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Книга впервые была издана в 2012 году, сегодня представлено второе издание. В книге, написанной в стиле романа-эссе, автор описывает молодые годы Шамши Калдаякова, значительные события его жизни и личные качества композитора. Повествование в книге ведется, как указано в предисловии, полностью от имени самого Шамши.

«Неожиданно для меня, пришлось писать предисловие к этой книге. Еркинбая ага я знаю давно. Когда мы еще мечтали стать журналистами, в газете «Лениншіл жас» одна за другой выходили статьи Еркинбая ага. Мы равнялись на него. Позднее удалось познакомиться с ним лично, сотрудничать. Мы много и близко общались. Еркинбай ага был всегда в творческом поиске, обо всем хотел знать. Не говоря уже о других его работах, две книги Еркинбая ага могут служить примером для всех. Одна посвящена Озбекали Жанибекову, другая – Шамши Калдаякову. Я особенно уважаю этих двух казахских деятелей», – сказал известный политик, государственный деятель Куаныш Султанов.

Книга издана тиражом 12 тысяч экземпляров. Ее можно найти в областных, городских и районных библиотеках.

«У этой книги особенная история. Впервые она была издана в 2012 году. По востребованности в обществе она издана во второй раз. Нет казаха, не знающего Шамши Калдаякова. Он не только автор множества известных песен, он один из соавторов нашего Государственного гимна. Еркинбай ага был современником Шамши Калдаякова, был его другом и был близок к нему, как к творческой личности. В этой книге повествование начинается с ауыла, где вырос композитор, и доходит до вершин, достигнутых в искусстве. Вообще, Еркинбай ага – писатель с особым стилем. К сожалению, в 2019 году он покинул нас. Сегодня мы собрались, чтобы почтить его память, организовали презентацию его книги. Уверен, что книга найдет своего читателя», – сказал депутат Мажилиса Дархан Мынбай.

В свою очередь, дочь Еркинбая Акимкулова Куралай Акимкулова поделилась воспоминаниями об отце.

«Книга впервые вышла в 2012 году. В том же году Союз писателей Казахстана выдвинул ее на Государственную премию. Теперь вышло второе издание. Выражаю благодарность депутатам Парламента и Министерству культуры и спорта, которые организовали издание. Мой отец был знаком с Шамши Калдаяковым со студенческих лет, и дружил с ним до конца жизни композитора. Поэтому, мой отец хорошо знал Шамши не только, как творческую личность, но и как гражданина. Можно сказать, что в своей книге отец показал великого казахского композитора с другой стороны. В книге также есть воспоминания о других известных людях того времени. Я помню, что в мои детские годы Шамши Калдаяков часто бывал у нас дома. Мы называли его Шамши ага. Он был очень веселым человеком», – сказала К. Акимкулова.

Презентация прошла в Национальной академической библиотеке, в мероприятии приняли участие известные государственные и общественные деятели, депутаты Парламента и близкие Е. Акимкулова.