В столице состоится IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 февраля 2020 года в г. Нур-Султан состоится IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020, передает МИА «Казинформ».
Ежегодно Форум собирает лучших экспертов в области казахскоязычных медиа, журналистов, блогеров и влогеров, главных редакторов веб-сайтов для обмена профессиональным опытом, обучения у местных и зарубежных спикеров, неформального общения.
В этом году в рамках Форума планируется обсуждение таких вопросов, как монетизация казахскоязычного онлайн-контента, развитие медиа-рынка Казахстана, а также проведение мастер-классов и тренингов ведущих медиа-экспертов.
Инициатором и идейным вдохновителем Форума является Посольство США в Республике Казахстан, организатор – Казахстанский Пресс-клуб.
К участию в мероприятии приглашаются представители онлайн СМИ, блогеры, влогеры и медиа эксперты.
Регистрацию и более подробную информацию о мероприятии вы можете получить на сайте www.fkoc.kz.
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