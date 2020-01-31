В столице состоится IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 февраля 2020 года в г. Нур-Султан состоится IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020, передает МИА «Казинформ».

Ежегодно Форум собирает лучших экспертов в области казахскоязычных медиа, журналистов, блогеров и влогеров, главных редакторов веб-сайтов для обмена профессиональным опытом, обучения у местных и зарубежных спикеров, неформального общения.

В этом году в рамках Форума планируется обсуждение таких вопросов, как монетизация казахскоязычного онлайн-контента, развитие медиа-рынка Казахстана, а также проведение мастер-классов и тренингов ведущих медиа-экспертов.

Инициатором и идейным вдохновителем Форума является Посольство США в Республике Казахстан, организатор – Казахстанский Пресс-клуб.

К участию в мероприятии приглашаются представители онлайн СМИ, блогеры, влогеры и медиа эксперты.

Регистрацию и более подробную информацию о мероприятии вы можете получить на сайте www.fkoc.kz.