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В столице сокращают время работы общественного транспорта

18 Марта 2020 18:50
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В столице сокращают время работы общественного транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице сокращается время курсирования общественного транспорта. Об этом сообщил директор ТОО City Transportation Systems (CTS) Бекмырза Игенбердинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По всем маршрутам общее сокращение составляет 21%. Количество автобусов на городских и экспресс-маршрутах будет сокращено на 20%, количество автобусов на пригородных маршрутах будет сокращено на 32%. Еще одна немаловажная информация - сокращается время курсирования маршрутов. С завтрашнего дня городские и пригородные маршруты будут ездить до 21 часа», - сказал Бекмырза Игенбердинов.

Он также заверил, что необходимые мероприятия по дезинфекции автобусов, остановок и в самих автобусных парках проводятся на постоянной основе.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Автор:

Серик Сабеков

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