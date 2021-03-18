В столице снесли самовольно возведенный магазин с офисом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снос был произведен согласно решению Алматинского районного суда города Нур-Султана. Самовольно возведенные магазин и офис располагались в жилом массиве Юго-Восток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Судебным исполнителем территориального отдела по исполнению требований неимущественного характера департамента юстиции города Нур-Султана, согласно решения Алматинского районного суда города Нур-Султана, осуществлен снос самовольно возведенного строения. Магазин с офисом, которые подлежали сносу, располагались на земельном участке площадью 0,3589 га. Судебный исполнитель вручил должнику уведомление об исполнении требования исполнительного документа», - говорится на сайте акимата.

По информации акимата, в соответствии со ст.106 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» снос осуществлен в присутствии двух понятых, сотрудников органов внутренних дел и представителей взыскателя и должника. При исполнении требования исполнительного документа участвовали государственные органы и необходимая техника, также производилась видеофиксация.



