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    15:45, 18 Март 2021 | GMT +6

    В столице снесли самовольно возведенный магазин с офисом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снос был произведен согласно решению Алматинского районного суда города Нур-Султана. Самовольно возведенные магазин и офис располагались в жилом массиве Юго-Восток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «Судебным исполнителем территориального отдела по исполнению требований неимущественного характера департамента юстиции города Нур-Султана, согласно решения Алматинского районного суда города Нур-Султана, осуществлен снос самовольно возведенного строения. Магазин с офисом, которые подлежали сносу, располагались на земельном участке площадью 0,3589 га. Судебный исполнитель вручил должнику уведомление об исполнении требования исполнительного документа», - говорится на сайте акимата.

    По информации акимата, в соответствии со ст.106 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» снос осуществлен в присутствии двух понятых, сотрудников органов внутренних дел и представителей взыскателя и должника. При исполнении требования исполнительного документа участвовали государственные органы и необходимая техника, также производилась видеофиксация.



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