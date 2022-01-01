Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В столице снесли аварийный долгострой и построили новый ЖК

    1 Января 2022, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства проблемного ЖК «Территория комфорта-1», передает МИА «Казинформ».

    «Завершили один из самых долгих и проблемных долгостроев столицы! История ЖК «Территория комфорта-1» началась еще в 2004 году. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное. Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам, не было стыков между плитами. Если бы данный дом ввели в эксплуатацию, то, как отмечают строители, он сложился бы как карточный домик, а жители остались бы под завалами.

    Провели масштабную работу по сносу всех блоков аварийного многоквартирного жилого комплекса. На его месте построили новый ЖК, самое главное – безопасный. Всего в данном МЖК чуть более 500 дольщиков. Это две очереди. Завершили строительство первой очереди - это 135 семей-дольщиков обрели свои долгожданные квартиры, которые они ждали 17 лет! По второй очереди также ведем работу.

    Всего, на лето 2019 года по городу насчитывалось 16 тыс. семей-дольщиков, за 2,5 года решили проблему 13 тыс. семей дольщиков. К примеру, только в ушедшем году - 2021г. - завершили строительство 57 многоквартирных жилых комплекса. Это позволило решить проблему 7 тыс. дольщиков.

    В новом - 2022 году - планируем достроить еще 40 многоквартирных жилых домов, в 2023 году - 20 МЖК-доноров. Таким образом, в 2023 году планируем полностью завершить строительство долгостроев», - написал аким столицы.

    Напомним, завершение строительства долгостроев находится на контроле у руководства страны. По поручению Главы государства акиматом столицы ведётся системная работа в этом вопросе.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Строительство Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Школам Уральска переданы новые автобусы
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии