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В столице с начала января зарегистрировано более 72 тысяч случаев КВИ

27 Января 2022 21:12
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В столице с начала января зарегистрировано более 72 тысяч случаев КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года в столице эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается крайне напряженной. Несмотря на имеющую тенденцию к стабилизации регистрация новых случаев остается на высоком уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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По данным главного государственного санитарного врача города Сархат Бейсеновой, за сутки в столице зарегистрировано 2 852 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За 27 дней января зафиксировано 72 017 случаев, что составляет 44,6% от всех зарегистрированных случаев по Республике Казахстан в целом.

Отметим, что заболевание COVID-19 почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья человека, особенно у тех, кто не прошел вакцинацию.

«Есть категория людей, которые считают, что лучше легко переболеть, чем привиться. Это неправильно. Коронавирусная инфекция – очень коварная болезнь. Известно о постковидном синдроме, который может длиться от трех месяцев до года, иногда он развивается только через два-три месяца после болезни. При этом очень тяжело страдает иммунитет даже у пациентов, которые перенесли КВИ в легкой форме. Учитывая, что омикрон в семь раз заразнее, чем дельта, то надо понимать, что иммунитет будет снижен у достаточно большой группы населения», - говорится в сообщении санврача столицы.

Напомним, что омикрон-штамм очень легко передается от одного человека к другому.

Единственно верный и эффективный способ защиты от COVID-19 - присоединиться к числу тех, кто прошел вакцинацию и ревакцинацию. Мировая практика показала, и главное доказала, что самым надежным способом предотвращения распространения коронавируса является формирование коллективного иммунитета, вакцинация и ревакцинация. Помимо иммунизации необходимо соблюдать меры профилактики: носить маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки должны все люди без исключения, не только ради себя, но и ради окружающих людей, родственников, знакомых, коллег.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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