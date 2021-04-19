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    15:00, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    В столице с аллеи Триатлон парка сняли 66 фонарей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Установлено, что в течение двух месяцев два водителя и монтер ТОО, занимающийся содержанием уличного и паркового освещения, в Триатлон парке похитили 66 фонарей, передает передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    В ночное время работники заезжали на территорию парка и, взобравшись на 2-метровые опоры, откручивали болты и похищали светильники. При проверке технического состояния фонарей парка обнаружено отсутствие с металлических опор светильников.

    Сумма причиненного ущерба государству составила около 8 млн тенге.

    Интерес оперативников вызвала служебная автомашина, регулярно заезжавшая в ночное время в район парка, после чего был установлен путь следования транспорта. По подозрению в краже полицейскими задержаны трое работников ТОО в возрасте 32, 49 и 50 лет.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В рамках уголовного дела вещественные доказательства частично были изъяты у скупщика.

    Департамент полиции предупреждает граждан, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 196 УК РК.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Правоохранительные органы
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