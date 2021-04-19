В столице с аллеи Триатлон парка сняли 66 фонарей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Установлено, что в течение двух месяцев два водителя и монтер ТОО, занимающийся содержанием уличного и паркового освещения, в Триатлон парке похитили 66 фонарей, передает передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В ночное время работники заезжали на территорию парка и, взобравшись на 2-метровые опоры, откручивали болты и похищали светильники. При проверке технического состояния фонарей парка обнаружено отсутствие с металлических опор светильников.

Сумма причиненного ущерба государству составила около 8 млн тенге.

Интерес оперативников вызвала служебная автомашина, регулярно заезжавшая в ночное время в район парка, после чего был установлен путь следования транспорта. По подозрению в краже полицейскими задержаны трое работников ТОО в возрасте 32, 49 и 50 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В рамках уголовного дела вещественные доказательства частично были изъяты у скупщика.

Департамент полиции предупреждает граждан, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 196 УК РК.



