В столице с аллеи Триатлон парка сняли 66 фонарей
В ночное время работники заезжали на территорию парка и, взобравшись на 2-метровые опоры, откручивали болты и похищали светильники. При проверке технического состояния фонарей парка обнаружено отсутствие с металлических опор светильников.
Сумма причиненного ущерба государству составила около 8 млн тенге.
Интерес оперативников вызвала служебная автомашина, регулярно заезжавшая в ночное время в район парка, после чего был установлен путь следования транспорта. По подозрению в краже полицейскими задержаны трое работников ТОО в возрасте 32, 49 и 50 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В рамках уголовного дела вещественные доказательства частично были изъяты у скупщика.
Департамент полиции предупреждает граждан, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 196 УК РК.