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    12:34, 08 Январь 2022 | GMT +6

    В столице резко взросло число заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице растёт число заболевших коронавирусом. Об этом в обращении жителям заявил руководитель горздрава столицы Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые жители города! На сегодня в инфекционных стационарах с КВИ на лечении у нас 425 пациентов. Загруженность коек составляет более 70%. Количество пациентов в реанимации тоже стало прибавляться. Загруженность реанимационных коек 32,5%. Под аппаратом ИВЛ 6 пациентов борются за жизнь», - проинформировал Тимур Муратов.

    Для борьбы с КВИ в Нур-Султане задействованы 7 городских стационаров под ковидные центры.

    «Это говорит о том, что эпидемиологическая обстановка не самая благоприятная, большие риски заболеть коронавирусом, если пренебрегать санитарными нормами. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и режимом ЧП в стране мы, как врачи, просим вас воздержаться от посещения мест массового скопления людей, не ходить друг к другу в гости. Все это положительно может повлиять на эпидобстановку. Сейчас важно думать о благополучии и здоровье всего населения!»,- подытожил главный врач города.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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