В столице резко взросло число заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице растёт число заболевших коронавирусом. Об этом в обращении жителям заявил руководитель горздрава столицы Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители города! На сегодня в инфекционных стационарах с КВИ на лечении у нас 425 пациентов. Загруженность коек составляет более 70%. Количество пациентов в реанимации тоже стало прибавляться. Загруженность реанимационных коек 32,5%. Под аппаратом ИВЛ 6 пациентов борются за жизнь», - проинформировал Тимур Муратов.

Для борьбы с КВИ в Нур-Султане задействованы 7 городских стационаров под ковидные центры.

«Это говорит о том, что эпидемиологическая обстановка не самая благоприятная, большие риски заболеть коронавирусом, если пренебрегать санитарными нормами. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и режимом ЧП в стране мы, как врачи, просим вас воздержаться от посещения мест массового скопления людей, не ходить друг к другу в гости. Все это положительно может повлиять на эпидобстановку. Сейчас важно думать о благополучии и здоровье всего населения!»,- подытожил главный врач города.



