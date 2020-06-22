В столице резко возросло число обращений в скорую помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наблюдается резкое увеличение обращений в колл-центры на базе станций скорой помощи. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Увеличилось (число обращений в колл-центры на базе станций скорой помощи – прим. авт.) в три, четыре раза. За прошедшие сутки количество обращений было 3 800, обслуживание вызовов 2 728, это тоже в 2,5 раза отмечается увеличение», - сказал Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

Спикер добавила, что паралельно проводится работа по оснащению инфекционных и провизорных стационаров кислородными концентратами и другими изделиями медназначения.

«Все медорганизации обеспечены средствами индивидуальной защиты. Лекарственных препаратов имеется в достаточном количестве», - заверила Сауле Кисикова.

Она также отметила, что в день обслуживается до 400-500 консультативных услуг.