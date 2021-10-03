В столице резко увеличилось количество ДТП из-за погодных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские обратились к водителям и попросили быть максимально внимательными на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе Департамента полиции города Нур-Султана, в связи с погодными условиями полицейские через громкую связь предупреждают водителей о необходимости соблюдать ПДД.

«Внимание! Всем участникам дорожного движения, в связи ухудшениями погодных условий, Департамент полиции призывает и требует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость, соблюдать необходимую дистанцию. Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть дороги в установленных местах на разрешающий сигнал светофора с соблюдением мер безопасности», - говорится в сообщении.

Согласно данным ДП, за прошедшие сутки в столице зарегистрировано 65 ДТП.

В ведомстве обратились к водителям и порекомендовали быть максимально внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

«Наиболее опасным для водителей является мокрый асфальт. Кроме того, начались ночные заморозки. Все это способствует увеличению тормозного пути автомобилей, поэтому нужно воздержаться от резких маневров и торможений. Во время дождя, в плохую погоду пешеходы не видят приближающиеся транспортные средства, поэтому следует быть осторожными», - добавляют в столичной полиции.

Ранее сообщалось о 91 ДТП на дорогах столицы за сутки.



