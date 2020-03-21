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В столице развернут стационар на 1051 койку

21 Марта 2020 13:58
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В столице развернут стационар на 1051 койку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в связи с распространением коронавируса развернут стационар на 1051 коек. Об этом сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях предупреждения и распространения коронавирусной инфекции принято решение о введении профилактических и противоэпидемиологических мер. В связи с этим в городе Нур-Султан развернут стационар на 1051 койку: стационар №1 развернут на 387 коек; стационар №2 развернут на 220 коек; стационар №3 развернут на 444 койки. Развернуты также 44 реанимационных койки, из них 22 в стационарах №1, 2. ПИТ-палаты в стационарах №2, 20 - в стационаре №3», - уточнила Сауле Кисикова.

Она также сообщила, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в городе.

«Всего аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 173, 44 ИВЛ заложены в инфекционные и провизорные стационары», - сказала Сауле Кисикова.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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