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В столице развёрнут оперативный штаб из-за метели
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с непогодой в столице Казахстана развернули оперативный штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.
В него входят сотрудники подразделений ДЧС (УГО, РУЧС, ОСО ГУ СПиАСР), служб гражданской защиты города, районных акиматов, РГП «КазАвтоЖол». Открыта горячая линия по телефонам: 24-51-71, 24-51-47, 24-52-12.
«По данным РГП «Казгидромет» на территории города 19 февраля облачно, ночью снег, временами сильный, днем осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. Температура ночью 6-8, днем 0-2 мороза», - говорится в сообщении ДЧС.
Получено штормовое предупреждение от РГП «Казгидромет». По решению управления образования 19 февраля отменены занятия для учащихся 0-11 классов и 1-2 курсов колледжей первой смены.
Автомобильные дороги из города закрыты по всем направлениям.
Столичный ДЧС рекомендует воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.
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