В столице разрешена работа летников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице установлен новый график работы для объектов общественного питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

Согласно новому постановлению главного санитарного врача Нур-Султана, организация работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) будет проводиться, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест внутри помещения с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 22:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме.

Разрешена работа объектов общественного питания на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 часов до 24:00 часов. За исключением объектов общественного питания, в том числе банкетных залов и караоке, участвующих в проекте «Ashyq», для которых действуют критерии согласно приложения 4 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 18. При этом строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (коллективных ифтар (ауызашар), банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением мероприятий, проводимых на объектах участвующих в проекте «Ashyq»).