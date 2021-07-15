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    12:45, 15 Июль 2021 | GMT +6

    В столице растет число трудовых коллективов, проходящих полную иммунизацию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня все большее число городских предприятий проводит иммунизацию своих сотрудников, осознавая всю серьезность сложившейся эпидситуации. Столичные таксисты также присоединились к кампании по массовой вакцинации в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Многие компании и трудовые коллективы прививаются прямо на рабочих местах, пользуясь услугами мобильных бригад, созданных при медучреждениях города. Такой метод позволяет не отрывать от работы сотрудников и сохраняет их драгоценное время. К примеру, ТОО «СМЭУ Астана» вызвало мобильную группу городской поликлиники №5. В первый же день было привито 80 человек, что составляет более 70% от общего количества сотрудников. Второй компонент вакцины будет организован не позднее 24 июля текущего года.

    И таких примеров становится все больше. Сегодня персонал таксопарка «Регион» прошел массовую вакцинацию. По словам директора учреждения Самата Калымбетова, большая часть сотрудников прошла иммунизацию в медучреждениях по месту жительства и в торговых центрах. Остальные будут привиты в ближайшее время.

    «Водители получили первые компоненты вакцины. Все они чувствуют себя хорошо. Все наши таксисты изъявили желание пройти иммунизацию», - рассказал директор таксопарка «Регион» Самат Калымбетов.

    Отметим, на сегодняшний день по данным Минздрава РК, в столице первый компонент вакцины получили свыше 304 тыс. человек, полную иммунизацию прошли около 183 тыс. горожан.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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