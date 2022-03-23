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В столице работникам коммунальных предприятий подняли оклад

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Марта 2022, 07:33
В столице работникам коммунальных предприятий подняли оклад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о повышении заработной платы работникам ТЭЦ на 20%, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня поздравил с Наурызом работников ТЭЦ. Как вы знаете, отопительный сезон длится у нас порядка восьми месяцев. Над тем, чтобы в домах было бесперебойное тепло, работают квалифицированные специалисты. Продолжим создавать условия для работников теплоэлектроцентралей. В текущем году работникам ТЭЦ подняли оклад на 20%.

По поручению Главы государства заработную плату подняли сотрудникам всех коммунальных предприятий.

Кроме того, работаем над тем, чтобы улучшать работу наших теплоэлектроцентралей: все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 перевели на газ, возобновили строительство ТЭЦ-3. Также ведем проектирование трех газовых котельных. Их мощность составит более 1 тыс гигакалорий в час, что превысит мощность ТЭЦ-3. Газовые котельные позволят дополнительно отапливать теплом новые районы застройки.

Накануне вместе с Председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым посетили центр социального обслуживания «Шарапат». Поздравили наших пожилых людей с Наурызом. В данном социальном центре пенсионеры получают полный спектр услуг. Здесь также услуги получает Раиса Егоровна, ветеран Великой Отечественной войны. В этом году ей исполнится 96 лет, пожелали крепкого здоровья!

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Поздравляю с Наурызом! Желаю каждой семье благополучия!» - написал аким столицы.

Напомним, спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания.

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Астана   Сенат   Акимат   Наурыз   Общество   Отопительный сезон  
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