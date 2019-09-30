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В столице пройдут соревнования для технологических стартапов - Astana Hub Battle
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием заявок открыт на сайте форума Digital Bridge и продлится до 15 октября 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana Hub.
Соревнования Astana Hub Battle состоятся 24-25 октября 2019 года в рамках международного технологического форума «Digital Bridge». Главная задача мероприятия – выявить лучшие технологические стартап-проекты и наградить их денежными призами для развития проектов.
Для участия в Astana Hub Battle у владельцев стартапов должен быть масштабируемый проект на стадии MVP или MVO, а также не менее двух ключевых участников команды. Первый этап – отбор заявок, второй этап участие в полуфинале – презентация проектов, последний этап – в финал проходят 10 стартап-проектов, которым будет представлено по 3 минуты на защиту проекта.
Призовой фонд Astana Hub Battle составляет – 30 000 долларов, первое место — 15 000, второе место — 10 000, третье место — 5000 долларов.
В прошлом году победителями Astana Hub Battle стали следующие стартапы: первое место — Smart Gas - сервис для водителей и владельцев АЗС, который позволяет заправиться и заплатить за топливо, не выходя из автомобиля; второе место - WebTotem - стартап, разрабатывающий комплексные решения по мониторингу и защите веб-сайтов; третье место - Kompra - сервис проверки благонадежности контрагентов. С помощью Kompra можно оценить добросовестность компаний по таким критериям, как: действующее ли предприятие, сколько времени оно на рынке, были ли судебные тяжбы и т.д.
По данным пресс-службы Astana Hub, стартапы прошедшие в полуфинал соревнований, получат возможность представить свой проект в выставке «Стартап Аллея», которая пройдет в рамках форума Digital Bridge. У участников появится уникальная возможность представить свой проект перед потенциальными инвесторами.
Более подробные критерии отбора участников, а также приоритетные направления проектов опубликованы на сайте www.battle.astanahub.com
Напомним, что 24-25 октября 2019 года в столице Казахстана пройдет международный технологический форум Digital Bridge. Это самое масштабное в Казахстане событие для мирового IT-сообщества. Форум Digital Bridge проводится с 2018 года, основная цель мероприятия – организация диалоговой площадки для обмена опытом и инновационными решениями в области цифрового развития.
Участники Форума – стартапы, IT-компании, эксперты, инвесторы, бизнесмены, журналисты, а также представители государственного и корпоративного секторов.
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