В столице пройдет республиканская акция «Приемная на дороге»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские в городе Нур-Султан 18 и 19 июня проведут республиканскую акцию «Приемная на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

К сотрудникам полиции жители и гости города могут обратиться за консультативной и правовой помощью по вопросам обеспечения дорожной безопасности, соблюдения миграционного законодательства и т.д. Также во время прямых эфиров в социальных сетях граждане могут обратиться к полицейским по интересующим вопросам.

За консультацией к полицейским жители могут обратиться напрямую через социальную сеть Instagram police_nur_sultan. Прямые эфиры пройдут с 11.00 – 12.00 часов и 15.00 – 16.00 часов.

Мобильные группы будут осуществлять прием граждан с 09.00 до 18.00 часов. На местах проведения акции обеспечено соблюдение карантинных и санитарных норм.

Акция будет проходить в следующих местах:

- Специализированный ЦОН (ул.20-40);

- ТРЦ «Mega Silk Way» (пр.Кабанбай батыра, 62 ).