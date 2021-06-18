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    22:37, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    В столице пройдет республиканская акция «Приемная на дороге»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские в городе Нур-Султан 18 и 19 июня проведут республиканскую акцию «Приемная на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    К сотрудникам полиции жители и гости города могут обратиться за консультативной и правовой помощью по вопросам обеспечения дорожной безопасности, соблюдения миграционного законодательства и т.д. Также во время прямых эфиров в социальных сетях граждане могут обратиться к полицейским по интересующим вопросам.

    За консультацией к полицейским жители могут обратиться напрямую через социальную сеть Instagram police_nur_sultan. Прямые эфиры пройдут с 11.00 – 12.00 часов и 15.00 – 16.00 часов.

    Мобильные группы будут осуществлять прием граждан с 09.00 до 18.00 часов. На местах проведения акции обеспечено соблюдение карантинных и санитарных норм.

    Акция будет проходить в следующих местах:

    - Специализированный ЦОН (ул.20-40);

    - ТРЦ «Mega Silk Way» (пр.Кабанбай батыра, 62 ).


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