В столице пройдет открытый чемпионат по легкой атлетике «Nur-Sultan Open 2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в новом легкоатлетическом комплексе «QAZAQSTAN» пройдет открытый чемпионат города по легкой атлетике «Nur-Sultan Open 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

12-13 февраля 2021 года в спортивном комплексе «QAZAQSTAN» состоится открытый чемпионат «Nur-Sultan Open 2021» по легкой атлетике среди взрослых и юниоров. Торжественное открытие мероприятия состоится 12 февраля в 12:00.

Аккредитация принимается до 11 февраля по электронному адресу: [email protected].

Этот чемпионат станет первым спортивным мероприятием в стенах нового комплекса. В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов со всего Казахстана.

Напомним, новый комплекс был открыт в ноябре прошлого года. Он соответствует всем международным требованиям и имеет сертификат World Athletics. Оснащенная современными высокими технологиями база позволяет спортсменам готовиться к республиканским и международным соревнованиям, чемпионатам мира и летним Олимпийским играм.