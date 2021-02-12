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    21:10, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    В столице пройдет открытый чемпионат по легкой атлетике «Nur-Sultan Open 2021»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в новом легкоатлетическом комплексе «QAZAQSTAN» пройдет открытый чемпионат города по легкой атлетике «Nur-Sultan Open 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    12-13 февраля 2021 года в спортивном комплексе «QAZAQSTAN» состоится открытый чемпионат «Nur-Sultan Open 2021» по легкой атлетике среди взрослых и юниоров. Торжественное открытие мероприятия состоится 12 февраля в 12:00.

    Аккредитация принимается до 11 февраля по электронному адресу: [email protected].

    Этот чемпионат станет первым спортивным мероприятием в стенах нового комплекса. В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов со всего Казахстана.

    Напомним, новый комплекс был открыт в ноябре прошлого года. Он соответствует всем международным требованиям и имеет сертификат World Athletics. Оснащенная современными высокими технологиями база позволяет спортсменам готовиться к республиканским и международным соревнованиям, чемпионатам мира и летним Олимпийским играм.


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