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    11:50, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    В столице пройдет онлайн-концерт к Международному дню борьбы с наркоманией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 26 июня на YOUTUBE-канале управления по противодействию наркопреступности департамента полиции столицы пройдет праздничный концерт, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В программе онлайн-концерта «Мой выбор - моё будущее» - музыкальные выступления столичных команд, поздравления от казахстанских звезд эстрады и спорта, викторины, а также розыгрыш призов, среди которых – портативные зарядки и беспроводные наушники.

    Начало онлайн-мероприятия в 17:00 часов.

    Кроме того, будет запущен челлендж в TikTok, участники которого могут выиграть смартфон.

    «Запиши короткое видео «Я выбираю (свой вариант) вместо наркотиков» на своем TikTok канале, поставь хэштег #мойвыбормоебудущее и стань участником розыгрыша телефонов. Видео, набравшие наибольшее количество лайков, будут учувствовать в онлайн голосовании в прямом эфире концерта, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией, который пройдет на YouTube канале УПН ДП г. Нур-Султан», - говорится в сообщении организаторов.

    При этом на момент розыгрыша аккаунты участников должны быть открыты. Закрытые аккаунты, а также содержащие в основном репосты конкурсов и розыгрышей, пустые аккаунты не могут принимать участие в конкурсе.


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