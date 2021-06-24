В столице пройдет онлайн-концерт к Международному дню борьбы с наркоманией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 26 июня на YOUTUBE-канале управления по противодействию наркопреступности департамента полиции столицы пройдет праздничный концерт, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В программе онлайн-концерта «Мой выбор - моё будущее» - музыкальные выступления столичных команд, поздравления от казахстанских звезд эстрады и спорта, викторины, а также розыгрыш призов, среди которых – портативные зарядки и беспроводные наушники.

Начало онлайн-мероприятия в 17:00 часов.

Кроме того, будет запущен челлендж в TikTok, участники которого могут выиграть смартфон.

«Запиши короткое видео «Я выбираю (свой вариант) вместо наркотиков» на своем TikTok канале, поставь хэштег #мойвыбормоебудущее и стань участником розыгрыша телефонов. Видео, набравшие наибольшее количество лайков, будут учувствовать в онлайн голосовании в прямом эфире концерта, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией, который пройдет на YouTube канале УПН ДП г. Нур-Султан», - говорится в сообщении организаторов.

При этом на момент розыгрыша аккаунты участников должны быть открыты. Закрытые аккаунты, а также содержащие в основном репосты конкурсов и розыгрышей, пустые аккаунты не могут принимать участие в конкурсе.