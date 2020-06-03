В столице пройдет автопробег в честь Дня Государственных символов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздничный автопробег с участием 28 автомобилистов и 28 мотоциклистов планирует провести в три этапа КГУ «Астана жастары» Управления по вопросам молодежной политики акимата города Нур-Султан», передает МИА «Казинформ».

Мероприятие состоится 4 июня, с 09:00-4:00. Маршрут автопробега берет свое начало с площади Государственных символов, продолжится на площади Защитников Отечества и конечной точкой станет набережная реки Есиль.

I этап. Стартовый пункт сбора автоволонтеров, берет свое начало с площади Государственных символов Республики Казахстан. Дистанция автопробега 28 км.

II этап посвящен 75-летию Победы, конечной точкой автопробега выбрана площадь Защитников Отечества, где волонтеры проведут церемонию возложения цветов.

III этап. Участники продолжат празднования на набережной города Нур-Султан, прокатившись 28 км на судоходных катерах.

Автопробег проходит с 2017 года и стал уже ежегодной традицией в столице.

Все волонтеры, участвующие на автопробеге, будут обеспечены необходимыми средствами защиты (медицинские маски, перчатки, антисептические средства), также пройдет инструктаж по соблюдению правил поведения во время карантина.

В 2020 году Государственным символам страны исполняется 28 лет.