В столице пройдет автопробег в честь Дня Государственных символов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздничный автопробег с участием 28 автомобилистов и 28 мотоциклистов планирует провести в три этапа КГУ «Астана жастары» Управления по вопросам молодежной политики акимата города Нур-Султан», передает МИА «Казинформ».
Мероприятие состоится 4 июня, с 09:00-4:00. Маршрут автопробега берет свое начало с площади Государственных символов, продолжится на площади Защитников Отечества и конечной точкой станет набережная реки Есиль.
I этап. Стартовый пункт сбора автоволонтеров, берет свое начало с площади Государственных символов Республики Казахстан. Дистанция автопробега 28 км.
II этап посвящен 75-летию Победы, конечной точкой автопробега выбрана площадь Защитников Отечества, где волонтеры проведут церемонию возложения цветов.
III этап. Участники продолжат празднования на набережной города Нур-Султан, прокатившись 28 км на судоходных катерах.
Автопробег проходит с 2017 года и стал уже ежегодной традицией в столице.
Все волонтеры, участвующие на автопробеге, будут обеспечены необходимыми средствами защиты (медицинские маски, перчатки, антисептические средства), также пройдет инструктаж по соблюдению правил поведения во время карантина.
В 2020 году Государственным символам страны исполняется 28 лет.
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