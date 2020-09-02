В столице проверяют пожарную безопасность в частных домах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проверяют пожарную безопасность в частных домах. Об этом сообщил на брифинге начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-Султану Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приближается отопительный сезон. Нашей главной задачей является обеспечение пожарной безопасности. Городская служба по чрезвычайным ситуациям уже приступила к выполнению своих обязанностей. С 15 августа по 15 сентября проводится обход частных домов и разъяснительная работа. С начала мероприятия выявлено и зарегистрировано более пяти тысяч правонарушений. Это первый этап, а второй этап начнется с начала отопительного сезона и будет продолжаться до его завершения», – сказал Б.Сыздыков.

По словам главы ДЧС, пожары в большинстве случаев возникают в секторе частных жилых домов.

«Большое значение имеет проведение разъяснительной работы среди жителей. Потому что в прошлом году в ходе такого мероприятия нашими сотрудниками было выявлено более 18 тысяч правонарушений. Из установленных правонарушений 70% были своевременно устранены путем разъяснительной работы среди населения. Кроме того, в домах более, чем 1 200 малообеспеченных граждан были установлены датчики угарного газа. Благодаря этим датчикам две семьи избежали угрозы пожара. В этом году работа в данном направлении будет продолжаться. Для этого мы принимаем соответствующие меры, совместно с акиматами всех районов», – сказал Б.Сыздыков.

Начальник департамента также отметил, что в случае выявления нарушений правил пожарной безопасности в частных домах их владельцев не штрафуют, а ограничиваются разъяснительной работой.